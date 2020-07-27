شكرا لمتابعة خبر عن برقية نادرة من جدة بشأن أداء أول مسلمة إنجليزية الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ظهرت برقية تاريخية من جدة إلى مكتب رويترز في القاهرة بشأن أداء أول مسلمة إنجليزية لفريضة الحج. ظهرت برقية تاريخية من جدة إلى مكتب رويترز في القاهرة بشأن أداء أول مسلمة إنجليزية لفريضة الحج. وتعد هي السيدة إيفلين (زينب) كوبولد التي قدمت نن أدنبرة، وذلك في عام ١٣٥١هـ (١٩٣٣م)؛ فيما توفيت عام 1963 م.

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