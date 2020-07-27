بالفيديو.. ستيني يعانق سحاب جبال السودة

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثق مقطع فيديو الستيني على الحمادي الذي لم يمنعه سنه من التحليق ومعانقة السحاب. وثق مقطع فيديو الستيني على الحمادي الذي لم يمنعه سنه من التحليق ومعانقة السحاب. وأظهر مقطع الفيديو الحمادي وهو ينطلق بالطيران الشراعي ويعانق السحاب فوق جبال السودة، حيث يمارس هذة الرياضة مرة بالأسبوع. وقال على الحمادي بأن السن مجرد والشباب مجرد رقم ليس إلا.

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