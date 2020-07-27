بالفيديو.. قوات أمن الطرق تشكل طوقًا أمنيًّا حول العاصمة المقدسة لمنع دخول المخالفين

أغلقت المداخل الفرعية والترابية
كثفت قوات أمن الطرق من انتشارها على محاور العاصمة المقدسة، مشكلة طوقًا أمنيًّا؛ لمنع دخول المخالفين للأنظمة.
وذكرت قناة «الإخبارية»، في تقرير مصور لها، أن قوات أمن الطرق قامت بإغلاق المداخل الفرعية والترابية؛ للتأكد من إجراءات الدخول التي وضعتها الدولة.
وأضاف التقرير أن دور فرق المهام والتدخل السريع لم يقف على التمركز في النقاط الأمينة فقط بل تجاوز ذلك إلى مرافقة حافلات الحجاج، منذ دخولها وحتى تسليمها إلى مرور العاصمة المقدسة.
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