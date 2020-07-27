بالصور.. إزالة 19 لوحة عشوائية و6 حاويات لجمع الملابس بالشوقية والعمرة

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، عددًا من اللوحات الدعائية والإعلانية المخالفة، وذلك ضمن حملة قامت بها البلدية لإزالة اللوحات العشوائية والتي تشوه المنظر العام على طريق علي بن أبي طالب.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم الحربي، أنَّ الفرق الرقابيّة قامت بإزالة 19 لوحة عشوائية مخالفة، مشيرًا إلى أنها غير مطابقة للوائح والاشتراطات البلدية، مؤكدًا تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق الأفراد والمؤسسات والشركات المخالفة.

وبيَّن «الحربي» أنَّ اللوحات الدعائية والإعلانية تخضع لتنظيم محدد يجب الالتزام به في وضعها، مشيرًا أن البلدية لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية، وفقاً للتوجيهات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، مؤكداً الحرص على مواصلة الحملات الرقابية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، لافتاً إلى دور المواطنين والمقيمين الكبير في الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر رقم البلاغات الموحد 940 ليتم كافة الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.

كما أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة (6) حاويات مخالفة من حاويات جمع الملابس المستعملة والمنتشرة بشكل عشوائي، بالقرب من المنازل والمدارس والمساجد، وأرصفة المشاة في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.

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وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح بأنه توجد توجيهات بتصحيح وضع هذه الحاويات وإزالتها من الأماكن العامة لضمان توفير بيئة صحية آمنة، مبيناً أن ذلك من ضمن التشوه البصري، وأن وضعها في الشوارع العامة يُعد من المخالفات البيئية والصحية نظراً لاحتمال اختلاط الملابس مع نفايات أخرى مما يجعلها عرضة للتلوث وسبباً في نقل العدوى.

وأشار إلى أنها تترك لفترة طويلة دون أن يتم إفراغها من قبل الجهة المسؤولة، كما أن بعض الحاويات معرّضة للعبث والسرقة من قبل بعض العمالة المخالفة.

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