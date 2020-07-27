العثور على جثتي رجل وطفلة جرفت مركبتهم سيول وادي «عبلا» بعسير

استمرار البحث عن آخرين
تسببت سيول وادي «عبلا» بمركز مربة بمنطقة عسير، في وفاة أشخاص، جراء جرف مركبتهم، وتم حتى الآن العثور على جثتين، مع استمرار عملية البحث عن آخرين محتملين.
وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، إن الحادثة وقعت مساء أمس الأحد؛ حيث تلقى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها، بلاغًا يفيد بجرف مركبة من نوع (هايلكس)، بها أشخاص بسيل بوادي عبلا بمركز مربة، وفقًا لـ«العربية».
وأضاف أنه تم على الفور تحريك الفرق لموقع الحادثة، مع طلب الدعم اللازم من فرق إضافية، وكذلك دعم الموقف بفرق المتطوعين، وتم البدء في عمليات البحث وتمشيط الوادي بعد انخفاض منسوب مياه السيل.
وأضاف أنه تم العثور على جثماني رجل وطفلة، ولم يتم التعرف على هويتهما بعد، وجرى تسليم الجثتين للشرطة، في حين تم إيقاف عمليات البحث مؤقتًا استمرار الحالة المطرية وتحسبًا للسيول المنقولة، على أن يتم استئنافها اليوم الإثنين.
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