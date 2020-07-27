«سعود الطبية» تحذر من وصفات شعبية لعلاج كورونا: «مجرد وهم»

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حذرت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم الإثنين، من استخدام الوصفات الشعبية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعلاج فيروس كورونا.
وأكدت «سعود الطبية»، عبر حسابها على تويتر، أن خطورة تلك الوصفات تكمن في شعور الأمان الوهمي الذي تمنحه لمتناوليها؛ الأمر الذي يؤدي بهم إلى التقاعس عن الإجراءات الصحية.
وحذرت من استخدام تلك الوصفات، التي يزعم مروجوها أنها تقضي على فيروس كورونا المستجد.
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