«قطان» يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع 3 دول أفريقية

ناقش الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
أجرى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الإثنين، بوزراء خارجية ثلاث دول أفريقية؛ هي: توجو وزامبيا وزيمبابوي.
حيث أجرى قطان اتصالًا مع وزير الخارجية والتكامل الأفريقي في جمهورية توجو، روبيرت دوسي، وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما أجرى قطان اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الشؤون الخارجية في جمهورية زامبيا جوزيف مالانجي، وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
وأجرى أيضًا اتصالًا هاتفيًّا، مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية زيمبابوي الدكتور سيبوسيسو مويو، وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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