برج كهرباء يتوسط طريقًا بالرياض ويوقف استخدامه.. والشركة تضع حلًا

أعلن مجلس بلدي الرياض، أنه تابع مشكلة وجود برج كهرباء في منتصف طريق «الخرج – الحائر» الجديد، ما أدى إلى عدم الاستفادة من الطريق، مشيرًا إلى أن شركة الكهرباء قدمت حلًّا للمشكلة.

وذكر مجلس بلدي الرياض –عبر حسابه على تويتر- أنه قام بالتنسيق مع شركة الكهرباء وأمانة الرياض، التي أفادت باعتماد أحد الحلول المقدمة من شركة الكهرباء والعمل على تنفيذه خلال الفترة القادمة.

ويتضمن الحل المقدَّم من شركة الكهرباء، تحويل مسار الطريق بحيث تزيد مساحة الجزيرة الوسطى 25 مترًا من نحافة تقاطع الأسفلت من كل جهة إلى قواعد البرج، مع وضع حمايات خرسانية للبرج من الاتجاهين، وسيتم تنفيذ هذا الاقتراح خلال الفترة القادمة.

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