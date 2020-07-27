طقس المدينة اليوم.. سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة

أوضحت أمانة المدينة المنورة، طقس المدينة ليوم الاثنين الموافق 27/7/2020م، و6 ذو الحجة 1441هـ، مشيرة إلى درجات الحرارة المتوقعة.

وقالت أمانة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة إن طقس المدينة ليوم الاثنين يتراوح من مشمس إلى غائم.

ولفتت أمانة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي أن طقس المدينة اليوم الاثنين، يشمل درجة الحرارة المتوقعة في المدينة المنورة وهي 44 درجة نهارا و 31 درجة مساء.

طقس المدينة ليوم الاثنين

فيما توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن طقس المدينة سيكون به سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة وتبلغ نسبة الرطوبة 60%.

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وأكدت هيئة الأرصاد أن درجة الحرارة في طقس المدينة، 45 درجة الحرارة الكبرى، و32 درجة الحرارة الصغرى.

فيما أصدرت هيئة الأرصاد إنذارًا مبكرًا عن طقس المدينة، إذ حذرت من سقوط أمطار رعدية مصاحبة لنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية من الساعة الثامنة صباح الاثنين حتى الساعة الحادية عشرة مساء.

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