«العامة للتقاعد» توضح مدد الخدمة المحتسبة والمستبعدة للمرأة المتقاعدة

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الإلكتروني، مدد الخدمة المحتسبة للمرأة المتقاعدة وفقًا لنظام التقاعد المدني.

وقالت المؤسسة العامة للتقاعد، إن مدة الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد هي مدة الخدمة الفعلية التي قضتها المتقاعدة على مرتبة في ميزانية الدولة أو ميزانيات الهيئات العامة.

كما تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية دون مرتب ضمن المدد المحتسبة لغرض التقاعد بعد توافر الشروط النظامية المنصوص عليها في أنظمة الخدمة وتوريد الحسميات التقاعدية المستحقة عنها، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

وتتضمن المدد المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد:

1- مدد الغياب دون إجازة.

2- مدة الإجازة الاستثنائية وأية إجازات أخرى دون مرتب عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية.

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3- مدة كف اليد إذا تقرر حرمان الموظفة من راتبها عنها.

4- كسور الشهر في مجموع مدة الخدمة.

5- مدة الخدمة التي ينص أي من الأنظمة على عدم احتسابها.

6- مدة شغل الوظيفة أو المرتبة بالمخالفة لأحكام النظام كالاستمرار في الخدمة المدنية بعد بلوغ السن المحددة للإحالة على التقاعد دون التمديد له وفق الضوابط النظامية، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

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