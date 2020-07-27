السعودية اليوم / النمسا تسجل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا



فيينا 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

سجلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 86 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة النمساوية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 20.510 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 713 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 18.246 حالة .

// انتهى //

13:42ت م

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فيينا 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسسجلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 86 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالة وفاة واحدة .وأفادت وزارة الصحة النمساوية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 20.510 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 713 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 18.246 حالة .// انتهى //13:42ت م0083

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