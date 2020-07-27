السعودية اليوم / أمانة نجران تهيئ الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك



نجران 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

هيأت أمانة منطقة نجران المنتزهات والحدائق والميادين العامة لاستقبال الزوار من المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، مع أخذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن الأمانة كثفت أعمالها في تهيئة وتجهيز منتزهات الملك فهد، ومتنزه أبا الرشاش بمدينة نجران، كما هيأت منتزه شلال العريسة، و ٣٥ حديقة، و 9 مسطحات خضراء، و 5 ساحات في عدد من الأحياء بالمنطقة، إلى جانب تهيئة ٩ مماشي، و7 ميادين عامة، و 3 شلالات، و ٩ نوافير، وذلك من خلال صيانة المرافق العامة ومجاميع ألعاب الأطفال والملاعب

// انتهى //

13:21ت م

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نجران 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسهيأت أمانة منطقة نجران المنتزهات والحدائق والميادين العامة لاستقبال الزوار من المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، مع أخذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن الأمانة كثفت أعمالها في تهيئة وتجهيز منتزهات الملك فهد، ومتنزه أبا الرشاش بمدينة نجران، كما هيأت منتزه شلال العريسة، و ٣٥ حديقة، و 9 مسطحات خضراء، و 5 ساحات في عدد من الأحياء بالمنطقة، إلى جانب تهيئة ٩ مماشي، و7 ميادين عامة، و 3 شلالات، و ٩ نوافير، وذلك من خلال صيانة المرافق العامة ومجاميع ألعاب الأطفال والملاعب الرياضية وأعمدة الإنارة، إضافةً إلى أعمال صيانة المسطحات الخضراء، وزراعة الزهور المتنوعة في الممرات والشوارع الرئيسة .// انتهى //13:21ت م0077

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