السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يفتتح طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه



مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

افتتح معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أمس، طريق علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- "الدائري الرابع"، بعد اكتمال مشروع الطريق الدائري على كامل مدينة مكة المكرمة، وإنجاز أعمال البنى التحتية، حضر الافتتاح مدير عام المرور بالمملكة اللواء محمد بن عبدالله البسامي وعدد من قيادات المرور بالعاصمة المقدسة؛ للاطلاع على وسائل السلامة المرورية وتفقُّد عناصر الأمان المُنفَّذة في الطريق للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وأوضح معالي الأمين أنَّ افتتاح هذا الطريق الحيوي سيسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الطرق القائمة، وفك الازدحام وإتاحة بدائل متعددة لتسهيل انسيابية الحركة المرورية، وخلق بيئة جديدة ترتقي بشبكات الطرق، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة بما يليق بمكانة مكة المكرمة.

ويبلغ طول طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ٦٥ كم ، ومن المواصفات والمميزات الرئيسة بالطريق احتواءه على مسارات واسعة بعرض 4 حارات لكل اتجاه و جزيرة وسطية بعرض 20 مترا ويبلغ العرض الإجمالي للطريق الرئيس 100 متر.

ويتقاطع مع طريق مكة جدة السريع، وتقاطع طريق مكة -جدة القديم، وتقاطع الطائف السيل، وتقاطع طريق المدينة المنورة، وتقاطع الإسكان، وتقاطع بطحاء قريش، وتقاطع شارع إبراهيم الجفالي، وتقاطع السيل مع المعيصم، وتقاطع طريق العكيشية، وتقاطع طرق الليث، وتقاطع جبل ثور، ويربط المحاور الرئيسة المؤدية من وإلى مكة المكرمة مع بعضها البعض بطريق دائري يسهم في فك الاختناقات المرورية، إضافةً لتخفيف العبء عن الطرق القائمة كونه ينسجم مع البيئة العمرانية في المناطق التي يمر بها، وتكامله مع شبكة الطرق إذ أنه يراعي أساليب النقل المختلفة المتوفرة حالياً ويوفر سرعات وسعات مرورية عالية و يؤمن سهولة كبيرة في التنقل، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 9 مليارات ريال تقريباً شملت أعمال التنفيذ ونزع ملكيات الأراضي.

من جانبٍ آخر افتتح "القويحص" و "البسامي" مشروع ربط امتداد طريق الملك خالد بطريق علي بن أبي طالب وطريق عثمان بن عفان مروراً بحي النسيم، و وقفا ميدانياً على المشروع، الذي يبلغ طوله 420 متراً وعرضه 32 متراً على امتداد الجزيرة الوسطية البالغ عرضها 3.60 أمتار ، وبلغت أعمال الأسفلت المُنفَّذة بالمشروع 555 مترا مكعبا، وأعمال القطع الصخري 460.000 متر مكعب.

وفي السياق ذاته أكَّد "معاليه" حرص أمانة العاصمة المقدسة على تنفيذ شبكات الطرق بأعلى المواصفات والمقاييس ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.

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13:21ت م

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