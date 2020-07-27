السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 299 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 299 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العامة في بلجيكا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 66.026 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 9.821 حالة وفاة .

// انتهى //

13:19ت م

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بروكسل 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 299 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأفادت وزارة الصحة العامة في بلجيكا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 66.026 إصابة ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 9.821 حالة وفاة .// انتهى //13:19ت م0075

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