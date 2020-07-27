السعودية اليوم / بلدية الشرائع بمكة تنفذ حملة تفتيشية على المطابخ والمطاعم



مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية اليوم، حملة ميدانية على عدد من المطابخ والمطاعم والمحلات المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية، أسفرت عن رصد موقع غير نظامي لأحد المطاعم يتم بداخله تحضير الوجبات في بيئة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنَّ الفرق الرقابية تمكنت من ضبط الموقع ومصادرة جميع الأدوات المستخدمة من أسطوانات الغاز وأواني الطبخ، وتم إتلاف الأطعمة الموجودة التي يتم تحضيرها مسبقاً، مشيراً إلى إغلاق الموقع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد "العصيمي" حرص البلدية على متابعة ومراقبة المحال المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تقيدها بالأنظمة والاشتراطات البلدية، و تعزيز الرقابة الصحية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، مشيراً إلى استمرار الحملات المكثفة على جميع المطاعم؛ للتأكد من التزامها بما ورد في لائحة الاشتراطات البلدية، وفرض الإجراءات الرقابية على تلك المنشآت والتأكد من سلامة الغذاء.

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13:14ت م

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