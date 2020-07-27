شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون الإسلامية : موسم الحج هذا العام "استثنائي" لحفظ الأنفس والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن المملكة تعنتي بالحرم الشريف والمشاعر المقدسة وقاصديهم ، وتعمل على وقاية الحجيج من أي أذى متوقع ، والحفاظ على أرواحهم وسلامتهم وأمنهم.

وأضاف أنه مع هذه الحائحة نعيش في حالة مختلفة وجديدة ، لذلك فإن المملكة تقييم المخاطر على صحة الحجاج ، ولهذا أصدرت قراراتها وتنظيمها لحج هذا العام ، معتبرة في ذلك مبادي الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى حفظ الأنفس.

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وقال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، المملكة سخرت كل الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن ليتمكنوا من آداء الحج والعمرة بكل آمن وسلام.

وأضاف : المملكة حرصت على أن يتم الركن الخامس من أركان الإسلام في ظل أزمة كورونا مع تشديد الإجراءات الصحية والوقائية حفاظاً على الحجاج

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 45 لندوة الحج السنوية الكبرى، والتي تقام للمرة الأولى افتراضيًا، تحت عنوان "من الحج إلى العالم".