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الإريتري محمد جمال وزوجته يتحدثان عن سهولة إجراءات الحج

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2020-07-27

الإريتري محمد جمال وزوجته يتحدثان عن سهولة إجراءات الحج

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصل الحاج الإريتري محمد جمال وزوجته إلى مكة المكرمة لأداء فريضة ومناسك الحج لهذا العام .

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محمد جمال وزوجته يقيمان في ، وقال إنه تقدم للحج أونلاين وتم قبوله ولم يكن مرتباً لذلك كما تحدث عن سهولة الإجراءات المتبعة في الحج بدءًا من التقديم وحتى وصول الأراضي المقدسة.

وقال جمال “ما شاء الله تبارك الله من يوم ما جيت كل شيء ميسر ومسهل لي من نزولي من الباص حتى وصولي واستلام المفاتيح والله أخذ من 5 لـ 10 دقائق”.



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