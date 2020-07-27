حسابات الموظفين تستقبل راتب يوليو

2020-07-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت حسابات الموظفين في السعودية استقبال راتب شهر يوليو الجاري وذلك قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.

وبحسب النظام المتبع في صرف الرواتب يتم إيداع الراتب في حسابات الموظفين يوم 27 من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، إذا صادف يوم الصرف إجازة رسمية، ولأن موعد صرف راتب شهر يونيو صادف اليوم السبت 27 يونيو فيتم تأخير الصرف ليوم غد الأحد 28 يونيو.

توحيد مواعيد صرف الراتب

وكانت قد صدرت توجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

كما تضمنت التوجيهات، توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

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إيداع راتب الضمان الاجتماعي

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدأت في وقت سابق إيداع راتب الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

والمعروف أنه من المعتاد أن يتم صرف رواتب الضمان الاجتماعي كل 1 من الشهر الهجري.

في سياق متصل، بدأت وزارة التنمية الاجتماعية حملة تستهدف مستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي ليسارعوا إلى تحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ودون الحاجة لزيارة الفروع،.

وتساهم حملة وزارة التنمية الاجتماعي بشكل مباشر في نجاح عدد من برامجها ومبادرتها التي تهدف إلى التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على المستفيدين من خدماتها، وتدعو الوزارة كافة مستفيديها إلى سرعة تحديث بياناتهم عبر بوابتها الإلكترونية، لضمان استفادتهم من خدماتها بحسب الاحتياج الفعلي ومدى انطباق الشروط عليهم.

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