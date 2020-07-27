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وزير الخارجية يصل القاهرة ويعقد جلسة مباحثات مع نظيره المصري

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2020-07-27

وزير الخارجية يصل القاهرة ويعقد جلسة مباحثات مع نظيره المصري

وزير الخارجية يصل القاهرة ويعقد جلسة مباحثات مع نظيره المصري

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، صباح اليوم الأحد، إلى القاهرة وعقد جلسة مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري.

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تناولت المباحثات العلاقات المتميزة بين المملكة العربية ومصر بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية.

ومن المنتظر أن يعقد وزيرا خارجية المملكة ومصر مؤتمراً صحفياً مشتركاً في وقت لاحق من اليوم.



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