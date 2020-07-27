السعودية | وزيرا خارجيتي السعودية ومصر يبحثان قضايا المنطقة

شكرا لقرائتكم وزيرا خارجيتي السعودية ومصر يبحثان قضايا المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية على "تويتر"، الاثنين، أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، سيستقبل نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، بقصر التحرير.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الجانبين سيبحثان سبل الدعم والتعاون المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فقد وصل وزير الخارجية السعودى في زيارة تستغرق يوماً واحداً، حيث كان في استقباله وزير الخارجية شكري بمطار القاهرة الدولي.

وتواجه المنطقة تهديدات ناجمة عن التواجد والتدخل الأجنبي في شؤون عدد من الدول العربية.