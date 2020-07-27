، "قرضاوي" يجل "هتلر".. ألمانيا وخطر "الإخوان-قطر".. عن نفسه يدافع "ماكرون"! ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلورة موجزة لصعود الإسلام السياسي هناك في مقال بـ"شتوتغارتر تسايتونغ"

قال الكاتب بصحيفة شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية ميشائيل فايسينبورن، إن الإسلام السياسي -تحديداً الإخوان المسلمين- آخذ في الازدياد في ألمانيا بفضل المانحين الأجانب مثل قطر، متسائلاً: متى ستتدخل السياسة؟

وأوضح "تسايتونغ" فيما كتبه بالصحيفة تحت عنوان "جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا غير متوافقة مع الديمقراطية"، قائلاً: "يُحذّر الدستوريون أكثر فأكثر من توغُّلْ الإسلام السياسي. فهذه الإسلاموية أخطر من الجهادية".

وتابع: "الآن الصحفيان الفرنسيان كريستيان شيسنوت وجورج مالبرونوت يُسلّطان الضوء على بُعدٍ آخر من الخطر: فمن خلال كتابهما "أوراق قطر"، يمكنهما أن يُثبتا -لأول مرة- كيف دعمت الإمارة الأصولية في قطر شبكة مُقرّبة من الإخوان المسلمين في جميع أنحاء أوروبا -بما في ذلك ألمانيا- لتصدير إسلام الإخوان المسلمين".

وأردف: "ماذا تفعل الحكومة الألمانية مع التحذيرات؟ حتى الآن لم تفعل الكثير. فعلى الرغم من ظهور علماء إسلاميين، وعلى الرغم من التوجهات المناهضة للديمقراطية وحقوق الإنسان، وعلى الرغم من إجلال العالم الديني يوسف القرضاوي لهتلر على العلن، يتم منح الإخوان المسلمين وهم أكبر منظمة إسلامية وأكثرها نفوذاً في العالم مساحةً في البلاد؛ بل دعمهم بأموال الضرائب".

غير متوافقة مع الديمقراطية

وأوضح: "هذا يجب أن يتغير، لأن التفسير السياسي للإسلام، الذي ينشره الإخوان المسلمين في شبكةٍ كثيفة من الجمعيات والمنظمات يحول دون الوصول إلى مجتمع الأغلبية، كما اعترض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما زار مسجداً تموله قطر في مولهاوس، وأكّد أنه لا يريد وصم الإسلام، لكنه يدافع عن نفسه ضد أولئك الذين يسعون لتحقيق أهدافٍ سياسية من خلال الدين؛ إنه محق: إن الانفصالية الإسلامية لا تتفق مع قيم الديمقراطية الحرّة".ألمانيا قطر