شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. ندوة الحج السنوية الكبرى تعقد "افتراضيا" بعد قليل والان نبدء بالتفاصيل

يفتتح وزير الحج والعمرة د.محمد صالح بن طاهر بنتن، بعد قليل، الدورة 45 لندوة الحج السنوية الكبرى، والتي تقام للمرة الأولى افتراضيًا، وذلك بالتعاون مع وزارتي «الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد و الإعلام».

وتقام الندوة تحت عنوان «قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية»، بحضور ومشاركة عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، ونخبة من الأطباء والاستشاريين، والفقهاء والشرعيين.