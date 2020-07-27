شكرا لقرائتكم خبر عن "قطان" يستعرض العلاقات مع وزير الشؤون الخارجية الزمبابوي والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية زمبابوي الدكتور سيبوسيسو مويو. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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