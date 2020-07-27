شكرا لقرائتكم خبر عن "سعود الطبية": وصفات الطب الشعبي لعلاج كورونا "وهم" والان نبدء بالتفاصيل

حذرت مدينة الملك سعود الطبية من استخدام وصفات الطب الشعبي المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمين أنها تقضي على فيروس كورونا المستجد. وأكدت أن خطورتها تكمن في شعور الأمان الوهمي الذي تمنحه هذه الوصفات لمتناوليها؛ الأمر الذي يؤدي بهم للتقاعس عن الإجراءات الصحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "سعود الطبية": وصفات الطب الشعبي لعلاج كورونا "وهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.