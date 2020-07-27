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الشورى يناقش التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية
عبر تقنية الاتصال المرئي
متابعات الخليج 365 - الرياض
عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل .
وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في مضامين التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي ١٤٤٠/١٤٤١هـ، تمهيدًا لإبداء رأي اللجنة حيال التقرير، ورفع توصياتها للمجلس.
واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المحالة إليها من المجلس وتأتي ضمن الاختصاصات المناطة بها، تمهيداً لرفع تقاريرها والرأي حيالها لمناقشتها تحت قبة المجلس.
وتأتي مناقشة لجان المجلس المتخصصة لتقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية ضمن الدور الرقابي الذي يقوم به المجلس، للمساهمة في رفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية وجودة الخدمات التي تقدمها.
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