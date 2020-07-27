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فيديو.. لحظة انهيار سور المكسيك بسبب إعصار هانا
بلغت تكلفته حتى الآن 11 مليار دولار
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو انتشر على صعيد واسع، يوثق لحظة انهيار جزء من سور المكسيك الحدودي الذي يفصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو ينهار تحت وطأة الرياح القوية والأمطار الغزيرة من العاصفة هانا.
ويُظهر الفيديو وجود عمال بناء يحتمون من الرياح الشديدة التي تسببت في انهيار الهيكل الفولاذي على الأرض.
تكلفة السور غير القابل للانهيار:
تفاخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسابيع قليلة بأن سور المكسيك هو أقوى جدار في العالم وغير قابل للانهيار.
وقد تداول مستخدمو تويتر هذا المقطع للسخرية منه بعد أن تسببت الأمطار في انهيار جزء من سور المكسيك الذي أُنفق عليه 11 مليار دولار، على أن يتكلف إجمالي العمل 21.6 مليار دولار.
ومن جهة أخرى أثار عدد من المستخدمين الشكوك حول صحة المقطع، مشيرين إلى أنه من غير الواضح متى وأين تم تسجيله.
ويُذكر أن إعصار هانا ضرب عدة مدن في الولايات المتحدة الأمريكية وصاحبته رياح بلغت سرعتها القصوى 150 كيلومتراً في الساعة، حيث تحول إلى إعصار من الفئة الأولى.
وحثت السلطات سكان ولاية تكساس الأمريكية على إخلاء منازلهم، كما يتوقع أن تؤثر العاصفة على إنتاج النفط والغاز في الحقول البحرية.
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