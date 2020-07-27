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عبوة ماء زمزم لكل حاج ضمن حملة خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا

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2020-07-27

عبوة ماء زمزم لكل حاج ضمن حملة خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا

في موسمها الثامن

متابعات الخليج 365 - واس

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتجهيز عبوات ماء زمزم المبارك لكل حاج، وذلك ضمن حملة “خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا” في موسمها الثامن.

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ورفعت الرئاسة الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم لتوزيعها على ضيوف الرحمن، حيث سيتم تقديم ماء زمزم المبارك من خلال عبوات معبئة ومغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد، مع استمرار منع حافظات وبرادات المياه.

يأتي ذلك خدمةً لحجاج بيت الله الحرام، وانطلاقاً من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدا على استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة، واستخدام كل حاج من حجاج بيت الله عبوات خاصة به.



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