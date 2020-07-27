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الحصيني يتوقع موجة شديدة الحرارة خلال أيام.. تصل لـ 50 مئوية
قد تسجل 50 درجة على عدة مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاع درجات الحرارة في الأيام القادمة على عدة مناطق.
وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، ” بعد أن عاشت منطقتي الرياض والشرقية درجة حرارة أقل من المعدل الثلاثة أيام الماضية، من الثلاثاء موجة حر سادسة متوقعة، ويُتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي” .
وأضاف: ” قد تسجل 50 درجة على الشرقية والخليج، والمدينة المنورةـ والرياض، والقصيم، حائل والجوف والشمالية وتبوك من44 لـ 49 درجة، وقد تستمر مدة أسبوع – إلا أن يصرفها الله – ” .
وتوقع الحصيني اليوم الاثنين، هطول أمطار على أجزاء من مكة والمدينة وجازان وعسير والباحة وتبوك والجوف والشمالية وحائل وغرب الوسطى و الربع الخالي وعمان والإمارات واليمن تسبق برياح نشطة وغبار متفاوت.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.
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