- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم ابن مساعد: تويتر يمسح تغريدات ويعيدها.. هل هذا حاصل معكم؟!! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ابن مساعد: تويتر يمسح تغريدات ويعيدها.. هل هذا حاصل معكم؟!!
إذا كتبت تغريدة لا تظهر إلا بعد أكثر من محاولة
متابعات الخليج 365 - الرياض
شكا الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز من مشاكل تقنية في برنامج التدوينات المصغرة “تويتر”.
وقال ابن مساعد، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “تويتر يمسح تغريدات ويعيدها.. وإذا كتبت تغريدة لا تظهر إلا بعد أكثر من محاولة وتختفي الردود.. هل هذا حاصل معكم؟”.
وأضاف “غريب ما يحدث هذه صورتان الأولى صورة لصفحتي من حسابي والثانية صورة لصفحتي من حساب صديق واحد دخل على صفحتي من حسابه وصورها .. وترتيب التغريدات مختلف!!!
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر ابن مساعد: تويتر يمسح تغريدات ويعيدها.. هل هذا حاصل معكم؟!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.