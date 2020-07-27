ابن مساعد: تويتر يمسح تغريدات ويعيدها.. هل هذا حاصل معكم؟!!

2020-07-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

شكا الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز من مشاكل تقنية في برنامج التدوينات المصغرة “تويتر”.

وقال ابن مساعد، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “تويتر يمسح تغريدات ويعيدها.. وإذا كتبت تغريدة لا تظهر إلا بعد أكثر من محاولة وتختفي الردود.. هل هذا حاصل معكم؟”.

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وأضاف “غريب ما يحدث هذه صورتان الأولى صورة لصفحتي من حسابي والثانية صورة لصفحتي من حساب صديق واحد دخل على صفحتي من حسابه وصورها .. وترتيب التغريدات مختلف!!!

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