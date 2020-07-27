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لقي 5 جنود أتراك وسائق مصرعهم وأُصيب 10 آخرون جرّاء انقلاب الحافلة العسكرية، التي كانت تقلهم، في ولاية مرسين جنوبي البلاد، اليوم الإثنين.
ووفق رويترز، قال مكتب حاكم الولاية إن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفاً أن سبب الحادث لم يتحدد بعد.تركيا
مصرع وإصابة 15 جندياً تركياً جراء انقلاب حافلة جنوبي البلادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-27
لقي 5 جنود أتراك وسائق مصرعهم وأُصيب 10 آخرون جرّاء انقلاب الحافلة العسكرية، التي كانت تقلهم، في ولاية مرسين جنوبي البلاد، اليوم الإثنين.
ووفق رويترز، قال مكتب حاكم الولاية إن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفاً أن سبب الحادث لم يتحدد بعد.
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
11:16 AM
حاكم "مرسين": المصابون نقلوا للمستشفى وسبب الحادث لم يتحدد
لقي 5 جنود أتراك وسائق مصرعهم وأُصيب 10 آخرون جرّاء انقلاب الحافلة العسكرية، التي كانت تقلهم، في ولاية مرسين جنوبي البلاد، اليوم الإثنين.
ووفق رويترز، قال مكتب حاكم الولاية إن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفاً أن سبب الحادث لم يتحدد بعد.
، مصرع وإصابة 15 جندياً تركياً جراء انقلاب حافلة جنوبي البلاد ،
المصدر : الخليج 365
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