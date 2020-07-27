محمد بن مسعود - الدمام - يعود تاريخها للعام 1933م ونُشرت تفاصيل رحلتها في كتاب الحج إلى مكة تحت عنوان #وثائق_الدارة نشرت دارة الملك عبدالعزيز وثيقة قديمة تعود للعام 1351هـ، 1933 ميلادية، عبارة عن برقية من جدة إلى مكتب "رويترز" في القاهرة، بشأن أداء أول مسلمة إنجليزية #الحج وهي السيدة إيفلين (زينب) كوبولد من أدنبرة. ونشرت الدارة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر صورة للبرقية معلقة بأن "زينب" نشرت تفاصيل رحلتها في كتاب الحج إلى مكة في العام التالي.دارة الملك عبدالعزيز

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 11:23 AM يعود تاريخها للعام 1933م ونُشرت تفاصيل رحلتها في كتاب الحج إلى مكة Advertisements شاهد.. برقية سعودية لـ"رويترز" حول أداء أول مسلمة إنجليزية للحج قبل 87 عامًا شاهد.. برقية سعودية لـ"رويترز" حول أداء أول مسلمة إنجليزية للحج قبل 87 عامًا تحت عنوان #وثائق_الدارة نشرت دارة الملك عبدالعزيز وثيقة قديمة تعود للعام 1351هـ، 1933 ميلادية، عبارة عن برقية من جدة إلى مكتب "رويترز" في القاهرة، بشأن أداء أول مسلمة إنجليزية #الحج وهي السيدة إيفلين (زينب) كوبولد من أدنبرة. ونشرت الدارة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر صورة للبرقية معلقة بأن "زينب" نشرت تفاصيل رحلتها في كتاب الحج إلى مكة في العام التالي. الكلمات المفتاحية

، شاهد.. برقية سعودية لـ"رويترز" حول أداء أول مسلمة إنجليزية للحج قبل 87 عامًا ،

المصدر : الخليج 365

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