- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تحت عنوان #وثائق_الدارة نشرت دارة الملك عبدالعزيز وثيقة قديمة تعود للعام 1351هـ، 1933 ميلادية، عبارة عن برقية من جدة إلى مكتب "رويترز" في القاهرة، بشأن أداء أول مسلمة إنجليزية #الحج وهي السيدة إيفلين (زينب) كوبولد من أدنبرة.
ونشرت الدارة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر صورة للبرقية معلقة بأن "زينب" نشرت تفاصيل رحلتها في كتاب الحج إلى مكة في العام التالي.دارة الملك عبدالعزيز
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 11:23 AM
يعود تاريخها للعام 1933م ونُشرت تفاصيل رحلتها في كتاب الحج إلى مكة
تحت عنوان #وثائق_الدارة نشرت دارة الملك عبدالعزيز وثيقة قديمة تعود للعام 1351هـ، 1933 ميلادية، عبارة عن برقية من جدة إلى مكتب "رويترز" في القاهرة، بشأن أداء أول مسلمة إنجليزية #الحج وهي السيدة إيفلين (زينب) كوبولد من أدنبرة.
ونشرت الدارة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر صورة للبرقية معلقة بأن "زينب" نشرت تفاصيل رحلتها في كتاب الحج إلى مكة في العام التالي.
، شاهد.. برقية سعودية لـ"رويترز" حول أداء أول مسلمة إنجليزية للحج قبل 87 عامًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. برقية سعودية لـ"رويترز" حول أداء أول مسلمة إنجليزية للحج قبل 87 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.