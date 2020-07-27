شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عملية تعقيم حقائب الحجاج قبل إرسالها إلى مقر إقامتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو، اليوم الاثنين، عملية تعقيم حقائب الحجاج قبل إرسالها إلى غرفهم، ضمن الإجراءات الوقائية المعمول بها في مقر إقامتهم بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل عبدالرحمن الحقباني، إنه يتم تعقيم حقائب الحجاج مرتين إحداهما قبل إرسالهم عبر البريد السعودي إلى مدنهم لتسليمها لهم، بحسب تقرير لقناة "العربية" .

وأشار "الحقباني" إلى أن المرة الثانية التي تُعقم فيها الحقائب تكون بعد وصول الحجاج إلى مقر المحجر الصحي في مكة المكرمة، حيث يتم تعقيمها قبل وضعها في غرف الحجاج؛ تجنباً للعدوى وتنقل الفيروسات.

وفي السياق نفسه، قال أن الحقيبة المُخصصة تحمل اسم الحاج ورقم غرفته، وتكون مُسجلة بذلك قبل إرسالها إلى مدينة الحاج عبر البريد.