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شكرا لمتابعة خبر عن المسند: استمرار الحالة المطرية الصيفية متوقعا أمطار غزيرة على جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ، بأن الحالة المطرية الصيفية لا زالت نشطة،متوقعا هطول الأمطار.
وأوضح المسند عبر حسابه "تويتر" بأن أمطار متفرقة ستسقط على أجزاء من مناطق عسير الباحة جازان و على مرتفعات نجران وعلى أجزاء من منطقتي مكة والمدينة.
وتابع المسند بأن الأمطار قد تمتد على نواحي محدودة من المنطقة الوسطى، وربما أجزاء من الربع الخالي، متوقعا بأن تكون شبه غزيرة على جازان.
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