شكرا لمتابعة خبر عن المسند: استمرار الحالة المطرية الصيفية متوقعا أمطار غزيرة على جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ، بأن الحالة المطرية الصيفية لا زالت نشطة،متوقعا هطول الأمطار.

وأوضح المسند عبر حسابه "تويتر" بأن أمطار متفرقة ستسقط على أجزاء من مناطق عسير الباحة جازان و على مرتفعات نجران وعلى أجزاء من منطقتي مكة والمدينة.

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وتابع المسند بأن الأمطار قد تمتد على نواحي محدودة من المنطقة الوسطى، وربما أجزاء من الربع الخالي، متوقعا بأن تكون شبه غزيرة على جازان.