شكرا لمتابعة خبر عن تعليق متحدث البنوك على استقطاع رواتب مستفيدي تأجيل أقساط التمويل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، اليوم الاثنين، على شكاوى بعض المُستفيدين من تأجيل أقساط التمويل لمدة ثلاثة أشهر، بعدما حدثت استقطاعات في رواتبهم.
وأكد طلعت حافظ، إن ما يحدث في بعض الحالات من استقطاعات تكون غير مقصودة وخارجة عن الإرادة، كما أنه يتم تدارك ذلك وإعادة ما تم استقطاعه للمُستفيدين.
وفي السياق نفسه، أوضح متحدث البنوك، أن تأجيل أقسام التمويل للمُستفيدين الذين شملهم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" ، يشمل كافة من سبق إضافتهم إلى "ساند" وكذلك القوائم الجديدة.
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