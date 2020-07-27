شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يتلقى صدمة بقيمة فاتورة مياه عقار كان يملكه بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تلقى مواطن يسكن في منزل شعبي بشرائع مكة المكرمة، الصدمة بقيمة فاتورة مياه لعقار كان يملكه؛ حيث وصلت إلى مبلغ 36 ألف ريال بعدما كانت السابقة 25 ريالاً وقبلها فاتورة بـ 112 ريالًا.

وأوضح المواطن، أن الفواتير صدرت بعد بيع العقار وإفراغه وكان على الشركة أن تطالب المشتري بفواتير استهلاك معقولة وليس بهذا المبلغ الخيالي الذي لايستطيع ذوو الدخل المحدود دفعه؛ فيما قال: " راجعت الشركة وبعد أيام شكلوا لجنة قامت بالوقوف على المنزل الشعبي في حي الشرائع ولم يصلني أي رد وعاودت الشكوى ووقفت اللجنة للمرة الثانية".

وأشار إلى أن لديه أربع وحدات شعبية كل منها مكونة من غرفتين بمنافعها، فقط وكمية استهلاك على مدار سنوات طويلة لم تصل لهذا المبلغ وأعلى فاتورة وصلتني بمبلغ (1272) ريالاً، بحسب صحيفة " المدينة ".

وأكدت شركة المياه الوطنية، أنها تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم وذلك سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم، مضيفة: " نفيدكم بأنه تم الوقوف على موقع العقار المذكور من قبل الفرق الميدانية واتضح بعد الكشف ودراسة حساب العميل أن بيانات العميل بالحساب الخاص به سليمة كما أن الفواتير صحيحة والمديونية المترتبة مستحقة وذلك قبل بيع العقار" .