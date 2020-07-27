شكرا لمتابعة خبر عن أمطار على محافظة رجال المع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محايل (صدى): هطلت أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة رجال المع، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب. هطلت أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة رجال المع، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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