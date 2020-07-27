شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. توجيه لأمن الطرق بسرعة إنجاز مشروع تطوير الضبط الأمني بالشميسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

وجه معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج ، قيادة القوات الخاصة لامن الطرق برفع وتيره الاداء وسرعة إنجاز مشروع تطوير مركز الضبط الأمني النموذجي بالشميسي الذي شارف على الانتهاء على جانبي الطريق الرابط بين مكة المكرمة ومحافظة جده مشددا معاليه على دعم احتياجه بالكوادر البشرية والآلية والأجهزة التقنية المتقدمة التي تساهم رفع مستوى الاداء الأمثل لخدمة المواطنين والمقيمين .جاء ذلك اثناء الجولة التي قام بها معاليه الى المشروع التي وجهت القيادة الرشيدة بانشائه وعند وصول معاليه الى مقر المشروع استمع الى شرح وافي من سعادة قائد القوات الخاصة لامن الطرق اللواء/ خالدالضبيب الذي بين ان هذا المشروع النموذجي يلبي الطموح ويعد واجهة معمارية حضارية وبصرية وأدائية لتصافح ابصار وقلوب القادمين لمكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين والزائرين وتسهم بالتيسير على القادمين لمكة المكرمة بتقليص فترة الانتظار خلال أوقات الذروة.

كما روعي فيه ان يشتمل على عدد 16 مسارا للمركبات ومكاتب إدارية ومسجد ومباني نوعية لعدد من الأجهزة الحكومية التي تقدم الخدمة لسالكي الطريق .

عقب ذلك قام معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج بزيارة تفقدية الى قيادة أمن الطرق بالشميسي يرافقة عدد من قيادات الامن العام يتقدمهم نائب مدير الامن العام اللواء زايد الطويان قائد قوات أمن الحج ، دشن خلالها عدداً من ابمراكز الأمنية التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق الجديدة التي بدأت اعمالها ومهامها الامنية والمرورية والانسانية حيث اعلن معاليه انطلاقة مراكز جديدة لقيادات امن الطرق وتتمثل في مراكز قيادة أمن الطرق بالهدا ودوريات أمن الطرق بالحديبية ودوريات أمن الطرق بالكر ومركز الضبط الأمني بالحديبية ليبدأ فور التدشين رجال الأمن بتنفيذ مهامهم الموكلة إليهم ، عقب ذلك التقى معاليه بقيادات امن الطرق في منطقة مكة المكرمة حيث نوقش عدد من الخطوات التطويرية .

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