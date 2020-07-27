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أسعار العملات في السعودية اليوم الاثنين - الريال السعودي مقابل الدولار

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استقرت أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الاثنين 27 يوليو 2020، أمام غالبية العملات الأجنبية، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 3.75 ريال سعودي. 

وهذه أسعار العملات في اليوم أمام سعر الريال السعودي :

الدولار الأمريكي: 3.75 ريال سعودي

اليورو الأوروبي: 4.61 ريال سعودي

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الدرهم الإماراتي: 1.02 ريال سعودي

الجنيه المصري: 0.21 ريال سعودي

ويعد من أبرز ما يبحث عنه المستثمرون داخل المملكة العربية السعودية هو سعر بيع الريال السعودي بشكل عام، ومعرفة كم سعر الريال السعودي الآن بشكل خاص، وذلك من قبل المستثمرين والمواطنين داخل المملكة والوافدين إليها لا سيما في أوقات رحلات العمرة والرحلات السياحية الأخرى التي كانت تستقبلها المملكة قبل جائحة فيروس . وفق موقع الأسعار اليوم.

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