أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين – بالريال والدولار

تشهد أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 27 يوليو 2020، ارتفاعاً ملحوظاً في سعر الذهب حيث بلغ عيار 24 اليوم 233.21 ريال سعودي، وتعرض لكم وكالة "سوا" الإخبارية جدولا تفصيلياً بأسعار الذهب بـسعر غرام الذهب في السعودية حسب العيار المتاح أو الأوقية أو سعر كيلو الذهب بمختلف الأعيرة كما هو موضح بالتالي:





ويعد الذهب من أهم المعادن الثمينة التي تستخدمها السيدات السعوديات في الحلي والمجوهرات، سوق الذهب السعودي اليوم أو حتى العالمي لا يقتصر على اهتمام النساء فقط فإن تداول الذهب في السعودية يحظى باهتمام كل الفئات المجتمعية، ولا سيما المستثمرون أو الشباب المقبلة على الزواج داخل وخارج السعودية.