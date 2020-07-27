وزارة النقل تعلن 52 إدارية و هندسية وظيفة للرجال و النساء عبر تمهير

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تعلن وزارة النقل عن توفر (52) وظيفة إدارية وهندسية للرجال والنساء من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) للعمل في كل من (جيزان، القصيم، تبوك، الباحة، عرعر) حسب المسميات والشروط التالية:

– مهندس مدني عام (عدد 10 – للرجال والنساء – جيزان)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية (لا يشترط الخبرة).

– مهندس مدني عام (عدد 7 – للرجال والنساء – القصيم)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية (لا يشترط الخبرة).

– مهندس مدني عام (عدد 2 – للرجال والنساء – تبوك)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية (لا يشترط الخبرة).

– مهندس مدني عام (عدد 13 – للرجال والنساء – الباحة)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية (لا يشترط الخبرة).

– مهندس مدني عام (عدد 5 – للرجال والنساء – عرعر)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية (لا يشترط الخبرة).

– مهندس جيوتقني (عدد 2 – للرجال والنساء – القصيم)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية أو العمارة والتخطيط (لا يشترط الخبرة).

– مهندس جيوتقني (عدد 2 – للرجال والنساء – تبوك)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية أو العمارة والتخطيط (لا يشترط الخبرة).

– أخصائي موارد بشرية (عدد 4 – للرجال والنساء – جيزان)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية (لا يشترط الخبرة).

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– أخصائي موارد بشرية (عدد 3 – للرجال والنساء – الباحة)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية (لا يشترط الخبرة).

– أخصائي موارد بشرية (عدد 2 – للرجال والنساء – تبوك)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية (لا يشترط الخبرة).

– أخصائي موارد بشرية (عدد 2 – للرجال والنساء – عرعر)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية (لا يشترط الخبرة).

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة لكل وظيفة.

– أن لا يكون موظفاً ولم سبق توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج (تمهير).

– لا يشترط الخبرة.

مزايا برنامج تمهير:

– يعمل البرنامج على إعداد وتطوير مهارات وخبرات الخريجين السعوديين للمشاركة بفاعلية في سوق العمل.

– يزيد البرنامج من معدل توافر فرص التوظيف لأبناء الوطن من الجنسين.

– يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.

– يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.

– يتقاضى المتدرب مكافأة مالية مقدارها 3000 ريال يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

– يحصل المتدرب على تغطية تأمين ضد المخاطر.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/32WjyNV

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