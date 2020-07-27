شركة تحكم التقنية تعلن توفر 3 وظائف لحملة البكالوريوس في الرياض

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تعلن شركة تحكم التقنية (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها الرئيسي (بالرياض) على النحو التالي:

– محلل نظم أول (Senior System Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، نظم معلومات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال تحليل النظم.

– مهندس حلول تقنية المعلومات (Solution Architect)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، تقنية معلومات، هندسة حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في تقنية المعلومات.

– مطور أول جافا (Sr. Java Developer)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، هندسة حاسب، هندسة برمجيات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تطوير تطبيقات الويب.

الشروط العامة:

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– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– توفر المهارات البرمجية الواردة في الوصف الوظيفي.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

الوصف الوظيفي:

تحديد وتحليل متطلبات المستخدم وتحليل أولويات المهام وتعيينها وتنفيذها طوال دورة حياة تطوير البرامج.

نبذة عن الشركة:

شركة تحكم التقنية (TCC) هي شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست في عام 2008م، متخصصة في مجال (الأمن السيبراني، الخدمات الرقمية والبيانات الضخمة)، وتقدم شركة تحكم أفضل حلول تقنيات المعلومات بالإضافة إلى الحلول المستنده إلى الطرق والأطر الرائدة في هذا القطاع.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1441/12/5هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/30QOXhU

