مركز التدريب الوطني يعلن عن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف للنساء

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يعلن مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (FHM) عن بدء التسجيل (للنساء) في دبلوم تدريبي (مبتدئ بالتوظيف) في عمليات الأغذية والمشروبات (مدينة الخبر) على النحو التالي: شروط التقديم: – أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية أو إبنة لأم سعودية.

– حاصلة على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

– أن تكون المتقدمة لا تعمل لدى أي جهة.

– أن لا تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية.

– أن لا تكون طالبة منتظمة في إحدى المؤسسات التعليمية. المميزات: Advertisements – دورة تأهيلية مبتدئة بالتوظيف.

– مكافأة مجزية خلال التدريب.

– تدريب نوعي.

– تأمين طبي.

– راتب مجزي بعد التخرج. نبذة عن المركز: مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (FHM) هو مركز تدريب مستقل غير ربحي تم إنشاؤه من خلال اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) والهيئة السعودية للسياحة والتراث (SCTH) وشركة أرامكو السعودية (Aramco). طريقة التقديم: يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1441/12/5هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/2WZY3Il ويستمر حتى الثلاثاء القادم 1441/12/7هـ (الموافق 2020/7/28م). تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…





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