مطورو ألعاب الجيل الجديد من أجهزة Xbox و PS5 يشتكون من مشكلة كبيرة

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بعد سنوات من المنافسة تنتظر مايكروسوفت ونظيرتها سوني اتخاذ خطوة جديدة لإظهار الأفضلية مع إطلاق الجيل الجديد من أجهزة ألعاب إكس بوكس المتمثلة في Xbox Series X و بلايستيشن مع أجهزة PS5. حيث ستأتي مع تقنيات لأول مرة في أجهزة الألعاب على رأسها تقنية تتبع الأشعة التي تمنح المستخدمين تجربة أكثر واقعية أثناء اللعب، والتي ستمنح بدورها مطورو ألعاب مشكلة كبيرة.

يعمل مطورو ألعاب الجيل الجديد من الأجهزة على تطوير أفضل النسخ لألعابهم، لكنهم يشتكون من المشاكل التي سيسببها حجم الألعاب.

حيث أن حجم الألعاب سيتزايد بشكل كبير مع الجيل الجديد بسبب التقنيات التي تحتويها الأجهزة وتحُسن من تجربة اللعب للمستخدمين.

ويعود السبب لزيادة حجم أغلب الألعاب لمحرك Unreal Engine 5 ونظام دمج الملفات “micro-polygon” الذي يزيد حجم اللعبة بإطراد.

وبينما تأتي الزيادة في حجم ألعاب الجيل الجديد من أجهزة إكس بوكس Xbox Series X و بلايستيشن مع أجهزة PS5 بسبب تحسين تجربة اللعب وزيادة دقة الرسومات ودعمها بتقنية تتبع الأشعة، إلا أنها ستسبب بعض الأرق للمطورين بسبب الحجم الكبير واللاعبين في نفس الوقت لما ستسببه من استهلاك مساحة كبيرة من قرص التخزين وبالتالي تقليل عدد الألعاب التي يمكن تخزينها على نفس القرص.

لكن من جهة أخرى، ربما علينا الانتظار أكثر للتأكد من ذلك، فمن الممكن ألا يزيد حجم الألعاب المحملة أثناء التثبيت.





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