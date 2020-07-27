︎ : .

حققت المملكة العربية السعودية تقدماً في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة، والقفز 9 مراكز من المركز 52 إلى المركز 43 حول العالم.

وصُنفت المملكة ضمن الدول الـ 27 عالمياً في مؤشر البنية الرقمية والترتيب الثامن ضمن مجموعة العشرين، والمركز 35 عالمياً في مؤشر القدرات ورأس المال البشري والترتيب 10 ضمن ⁦ G20⁩، كما تحتل الرياض ⁩ المرتبة 31 في التنافسية بين المدن.

وذلك نتاج التطور المستمر الذي تشهده المملكة تحت ظل قيادتنا الرشيدة، والذي كان نتيجة تضافر الجهات الحكومية بتمكين التحول الرقمي ودعم القيادة اللامحدود والدور الحيوي للجهات الحكومية وبرنامج ⁧ ”يسر”⁩ في بناء مجتمع رقمي تحت مظلة ⁧ رؤية المملكة 2030.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تتقدم 9 مراكز في ⁧ مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.