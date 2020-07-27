«الدفاع المدني» يُحذر من دخول هذه الأماكن بمكة المكرمة

أمطار غزيرة تستمر حتى المساء
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده منطقة مكة المكرمة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.
وأوضحت المديرية أنه، بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، فإنه متوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وتدنٍ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة الجوية السابقة، المحافظات التالية بمنطقة مكة المكرمة: «أضم، الجموم، الخرمة، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، الكامل، المويه، تربه، خليص، عرفات، مزدلفة، ميسان».
وتبدأ الحالة الجوية الماطرة، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
ودعت مديرية الدفاع المدني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.
كما أهابت مديرية الدفاع المدني بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في اقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.
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