«الصحة» تنفي إلغاء تطعيم لقاح الدرن للأطفال حديثي الولادة

ردًا على استفسار أحد المواطنين
نفت وزارة الصحة إلغاء تطعيم لقاح الدرن للأطفال حديثي الولادة، مشيرة إلى أنه تم تأجيله فقط.
وذكر حساب «الصحة 937»، التابع للوزارة عبر تويتر، أنه «بناء على توصيات اللجنة الوطنية للتحصينات، فإنه يؤجل إعطاء لقاح الدرن BCG من عمر الولادة لعمر الـ٦ أشهر مع بقية اللقاحات المجدولة لهذا العمر».
جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين حول مدى صحة إلغاء لقاح الدرن لحديثي الولادة.
من جهة أخرى أوضحت الوزارة أنه عند ارتفاع درجة الحرارة يجب شرب السوائل، وأخذ قسط من الراحة وشرب كمية كافية من السوائل؛ لتجنب الجفاف.
وكذلك تناول خافض الحرارة مثل الباراسيتامول، وعند ازدياد شدة الأعراض ينصح بالاتصال على (٩٣٧)؛ لمعرفة التوجيه المناسب للحالة.
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