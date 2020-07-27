تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج

أعلنت المديرية العامة للجوازات اكتمال تمديد صلاحية مدة «تأشيرات الزيارة» آليًّا للوافدين الموجودين داخل المملكة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك إنقاذًا للتوجيهات الكريمة. وأشارت الجوازات، عبر حسابها على تويتر، إلى أن التمديد لمدة ثلاثة أشهر ودون مقابل، مضيفة أنه تم بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني. Advertisements اقرأ أيضًا: هل يمكن استخراج تأشيرة خروج نهائي بعد انتهاء صلاحية جواز السفر؟.. الجوازات تجيب الجوازات: «التعليمات تمنع تحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم»

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات: اكتمال تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للوافدين داخل المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.