جامعة بيشة تعلن نتائج المرحلة الثانية للمرشحين للقبول للعام الجامعي المقبل

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة نتائج المرحلة الثانية للمرشحين والمرشحات للقبول في مرحلتي البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي 1441-1442هـ، حيث بلغ عددهم ١١٣٩ طالبًا وطالبة في مختلف التخصصات المتاحة للقبول.

ودعت العمادة جميع المرشحين والمرشحات إلى الدخول عبر بوابة القبول الإلكترونية وتأكيد القبول خلال موعد أقصاه الثلاثاء 7 من ذي الحجة 1441هـ.

يذكر أن العمادة اعتمدت نتائج القبول للمرحلة الأولى في مرحلة البكالوريوس، عبر إرسال رسائل نصية للطلاب المقبولين، البالغ عددهم (٣٣٨٧) طالبًا وطالبة بمقر الجامعة الرئيسي بمحافظة بيشة وفروعها في كل من النماص وتثليث وبلقرن.