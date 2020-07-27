الحصيني: موجة حارة سادسة تستمر أسبوعًا وتؤثر على مناطق عدة

توقع الباحث في الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، موجة حارة سادسة على مناطق عدة بالمملكة، تستمر لمدة أسبوع.

وقال الحصيني، عبر حسابه على تويتر، إنه بعد أن عاشت منطقتا الرياض والشرقية درجة حرارة أقل من المعدل خلال الثلاثة أيام الماضية، فإنه بدءًا من غد الثلاثاء ستبدأ موجة حر سادسة متوقعة.

وتابع الحصيني، قائلًا: إنه مُتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي، وقد تسجل 50 درجة مئوية على الشرقية والخليج، أما المدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والجوف والشمالية وتبوك فقد تسجل من 44 إلى 49 درجة مئوية.

وأوضح أن مناطق مكة المكرمة ونجران وجازان وعسير والباحة ستكون حول معدلاتها الطبيعية.

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وأضاف أنه متوقع أن تستمر موجة الحر مدة أسبوع، مشيرًا إلى موجات الحر ضرورية لنضج التمور.

وحول طقس اليوم الإثنين وليلة الثلاثاء، قال الحصيني: إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة وتبوك والجوف والشمالية وحائل وغرب الوسطى والربع الخالي، إضافة إلى عمان والإمارات واليمن، وتسبق الأمطار برياح نشطة وغبار متفاوت.

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