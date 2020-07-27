انطلاق أعمال ندوة الحج الكبرى اليوم بمشاركة 3 وزراء

تنطلق اليوم الإثنين، أعمال ندوة الحج الكبرى الافتراضية لعام 1441هـ التي تنظمها وزارة الحج والعمرة تحت عنوان «قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية».

وتبدأ أعمال الندوة بجلسة افتتاحية بعنوان «من الحج إلى العالم» بمشاركة وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والمستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.

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إثر ذلك تعقد الجلسة الأولى للندوة بعنوان «التشريعات النبوية والمعايير الصحية»، بمشاركة استشاري أمراض القلب والخبير في الطب النبوي الدكتور حسان شمسي باشا، ورئيس لجنة الأخلاقيات بمستشفى جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل الدكتور عبدالله بن سرور الجودي، ويديرها استشاري أمراض الدم والخبير في الطب النبوي الدكتور محمد حسن قاري.

ويتناول عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور جبريل البصيلي في الجلسة الثانية، الأوبئة والنوازل بين الشعائر الدينية وحفظ النفوس، ويشارك الجلسة الثالثة المعنونة بـ «الطب الوقائي النبوي وتطبيقاته العالمية»، مستشار رئيس جامعة ساوثهامبتون ـ مؤسس كلية آستون الطبية الدكتور آصف أحمد، واستشارية علم الأمراض بجامعة ماليزيا الدكتورة نور حياتي.

أما الجلسة الرابعة فعنوانها «المستجدات العلاجية في الصحة العامة»، ويشارك بها مدير عيادة نيويورك للأمراض الباطنية وأمراض الكلى الدكتور نوري الوائلي، ورئيس قسم الأبحاث في جامعة البني بأمريكا الدكتور شاكر موسى، ويديرها استشاري أمراض القلب والخبير في الطب النبو